Здания Филаретовского женского училища признали памятником архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплекс зданий бывшего Филаретовского женского епархиального училища признали объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Отныне под охраной государства находятся построенные в середине XIX века трехэтажный учебный корпус, два двухэтажных жилых флигеля и ограда с каменными пилонами. Они расположены в Большом Козловском и Малом Харитоньевском переулках.

По словам Емельянова, в 1877–1883 годах в стенах этого училища получала среднее образование сестра Антона Чехова Мария Павловна. Свою дальнейшую жизнь она посвятила сохранению и изданию творческого наследия писателя.

В училище ей и другим воспитанницам преподавали чтение, письмо, арифметику, историю и другие общеобразовательные дисциплины.

"Ансамбль зданий Филаретовского женского епархиального училища был возведен в 1864 году по проекту архитектора Александра Вивьена. Учебный корпус и флигели, где жили воспитанницы, автор оформил в стиле эклектика, для которого характерно сочетание разных направлений – от классицизма до барокко", – добавил Емельянов.

Перед Днем Победы объектами культурного наследия признали могилы 10 героев СССР. Все мемориалы находятся на Новодевичьем кладбище.

