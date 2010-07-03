Усадьбу XIX века в Дашкове переулке признали памятником архитектуры

Особняк XIX века в Дашкове переулке внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Двухэтажное здание построено в стиле классицизм. Переулок, на котором находится здание, назван в честь одного из владельцев дома – действительного статского советника и сенатора Андрея Дашкова (1790–1865).
Помимо главного дома, в комплекс зданий входило несколько деревянных жилых флигелей и хозяйственных построек. До наших дней они не сохранились. Уцелела белокаменная ограда с металлическими ограждениями и воротами. Сейчас она находится между домами № 5 и № 7 в Дашкове переулке.
Дом сменил несколько владельцев – от генерал-майора Якова Мерлина до Дашкова и его потомков. В советское время в здании разместили коммунальные квартиры, позже там располагался Госснаб Казахской ССР. Сейчас дом стал театральной площадкой.
Внутри особняка сохранились изразцовые печи и историческая лестница. На полу первого этажа можно увидеть узоры, выложенные из метлахской плитки. Главный фасад здания украшен ризалитом с квадратными полуколоннами и прямыми лепными карнизами. На крыше расположены слуховые окна.
Реставрация главного дома городской усадьбы завершилась в феврале этого года. Специалисты восстановили исторический облик фасадов здания и привели в порядок его интерьеры. Со старинных печей сняли обои, метлахскую плитку освободили от линолеума.
На момент реставрации дом уже имел статус выявленного объекта культурного наследия. Все ремонтные работы проводились по согласованию с Мосгорнаследием.
За последние семь лет охранный статус получили около 700 столичных памятников. Из них более 370 – выявленные объекты культурного наследия, около 330 – объекты культурного наследия федерального и регионального значения.
Ранее объектом культурного наследия регионального значения признали бывший доходный дом купца Моисея Кочубея, в котором в 1913–1915 годах жил Владимир Маяковский.
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