Усадьбу XIX века в Дашкове переулке признали памятником архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Особняк XIX века в Дашкове переулке внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Двухэтажное здание построено в стиле классицизм. Переулок, на котором находится здание, назван в честь одного из владельцев дома – действительного статского советника и сенатора Андрея Дашкова (1790–1865).

Помимо главного дома, в комплекс зданий входило несколько деревянных жилых флигелей и хозяйственных построек. До наших дней они не сохранились. Уцелела белокаменная ограда с металлическими ограждениями и воротами. Сейчас она находится между домами № 5 и № 7 в Дашкове переулке.

Дом сменил несколько владельцев – от генерал-майора Якова Мерлина до Дашкова и его потомков. В советское время в здании разместили коммунальные квартиры, позже там располагался Госснаб Казахской ССР. Сейчас дом стал театральной площадкой.

Внутри особняка сохранились изразцовые печи и историческая лестница. На полу первого этажа можно увидеть узоры, выложенные из метлахской плитки. Главный фасад здания украшен ризалитом с квадратными полуколоннами и прямыми лепными карнизами. На крыше расположены слуховые окна.

Реставрация главного дома городской усадьбы завершилась в феврале этого года. Специалисты восстановили исторический облик фасадов здания и привели в порядок его интерьеры. Со старинных печей сняли обои, метлахскую плитку освободили от линолеума.

На момент реставрации дом уже имел статус выявленного объекта культурного наследия. Все ремонтные работы проводились по согласованию с Мосгорнаследием.

За последние семь лет охранный статус получили около 700 столичных памятников. Из них более 370 – выявленные объекты культурного наследия, около 330 – объекты культурного наследия федерального и регионального значения.

Ранее объектом культурного наследия регионального значения признали бывший доходный дом купца Моисея Кочубея, в котором в 1913–1915 годах жил Владимир Маяковский.