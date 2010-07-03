Пенсионерка победила "черных риелторов" и отстояла старинный особняк

Пожилая москвичка стала единственым жителем старинного особняка рядом с храмом Христа Спасителя. Женщина в гордом одиночестве коротает дни в элитной недвижимости. Однако за такой комфорт ей пришлось побороться, передает телеканал Москва 24. Пенсионерке удалось не только отбиться от "черных риелторов", но и избежать сноса старинного здания.

Часы под стеклянным куполом, медные самовары, коллеция утюгов, письменный стол, за которым инженер Иван Бирюков разработал проект Москворецкой линии водопровода – все это можно увидеть в доме в Гагаринском переулке. С особянком, который расположен по соседству с храмом Христа Спасителя, связана история, похожая на детективный роман.

Сейчас в доме проживает только художница Татьяна Куликова. Остальные жильцы либо погибли, либо исчезли при загадочных обстоятельствах. На элитную недвижимость положили глаз "черные риелторы". Пенсионерку тоже заставляли уехать: угрожали, крали иконы и даже избивали. "И меня, видимо, должны были вывезти на помойку или в канаву. Но так вышло, удалось отстоять, заступилась общественность, пресса", – рассказала Татьяна Куликова

В банду "черных риелторов" входил даже экс-полицейский. В итоге он попал в тюрьму, а другие мошенники пустились в бега. Татьяна Куликова подозревает, что дом хотели превратить в руину, а затем снести, чтобы на его месте построить офисную "башню". Однако в апреле особняку в Гагаринском переулке присвоили статус объектра культурного наследия.

Памятником архитектуры признали и усадьбу Хлудовых на Малой Полянке. Главный дом усадьбы был перестроен из особняка конца XVIII века, и в начале XX столетия перешел в собственность купеческой династии. Часть помещений сдавали под жилье, часть – под торговые лавки, в числе которых была и аптека. Теперь в здании находится поликлиника.

Усадьба купцов Хлудовых расположена между двумя улицами – Полянка и Большая Якиманка. Краеведы сообщили, что в советское время архитектурную ткань в этой части города сильно перекроили. "Ушли доходные дома, ушли дома периода модерн. Все было застроено утилитарными брежневскими высотными домами", – рассказал историк-москвовед Филипп Смирнов, добавив, что "на их фоне этот дом вызывает интерес".

То, что усадьбу нужно реставрировать, видно и невооруженным глазом: по фасаду ползут трещины, причем такие, что между первым и вторым этажами можно просунуть ладонь. В столичном департаменте культурного наследия подтвердили, что усадьбу ждет реставрация. "Реставраторы изучат усадьбу для того, чтобы результаты исследовательских работ положить в основу проекта реставрации", – отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Исследования продлятся полгода, затем специалисты подготовят точный проект работ.

Доходный дом в Гагаринском переулке теперь тоже входит в число архитектурных памятников. Единственный житель трехэтажного особняка ждет реставрации здания. По словам пенсионерки, квартирные аферисты успели сильно ему навредить, например, надстроили мансарды, из-за которых на фасаде появились трещины, а также сняли с петель старинные двери.