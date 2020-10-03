Два памятника Сергею Есенину отреставрируют в Москве в 2021 году

03 октября, 19:25
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Два памятника и могилу поэта Сергея Есенина приведут в порядок в столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культурного наследия.
Один памятник располагается на Есенинском бульваре, второй – на Тверском бульваре. Комплексные работы по сохранению памятников проведут в 2021 году.
Специалисты уже приступили к разработке проектов реставрации. В следующем году памятники отмоют и почистят. Предстоит устранить очаги коррозии на бронзе и покрыть памятники консервационным составом.
На 2022 год запланирована реставрация могилы Есенина на Ваганьковском кладбище. Там также проведут комплексные работы по сохранению всех элементов.
Могила поэта и его памятник на Есенинском бульваре являются объектами культурного наследия. Работы будет контролировать Мосгорнаследие.
Ранее сообщалось, что памятник Есенину, появившийся во дворе музея имени поэта, могут убрать после 1 ноября. По словам директора культурного учреждения Светланы Шетраковой, договор с автором о размещении не будут продлевать, если москвичи будут против.
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