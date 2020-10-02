В комиссии по монументальному искусству прокомментировали установку скульптуры Есенина

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Памятник Сергею Есенину в Московском государственном музее имени поэта не могут установить в столице на долгий срок как монументальное произведение городского уровня. Об этом заявил председатель комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский, сообщает Агентство "Москва".

Он объяснил, что этот монумент не был оформлен должным образом. "Памятником я бы не назвал его вообще. Я бы сказал, что это скульптура. Скульптура стоит во дворе. Это временная экспозиция. Для того чтобы соорудить памятник, возвести монумент нужны соответствующие распорядительные документы", – отметил Воскресенский.

При этом председатель комиссии уточнил, что скульптура вызвала общественный резонанс, так как были подменены понятия. В частности, по его словам, москвичи подумали, что это новый памятник городского значения.

"На самом деле это музейный экспонат временного характера. В мировой практике даже перед Елисейским дворцом в Париже выставляют временные скульптуры", – подчеркнул председатель комиссии.

Ранее автор памятника Калашникову оценил установку скульптуры Есенина в Москве. По словам Салавата Щербакова, важно разделять понятия памятника и скульптуры.