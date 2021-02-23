Джонсон назвал изменение климата одной из главных угроз мировой стабильности

18:11
Фото: AP/Ringo H.W. Chiu
Глобальной стабильности и миру угрожает изменение климата. Эта проблема требует незамедлительного решения, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что Совбез ООН должен противостоять серьезным вызовам глобальной безопасности.
"Потепление на планете создает нестабильность: будь то появление групп людей, которые вынуждены покидать родные места из-за погодных катаклизмов, или полевых командиров, наживающихся на конкуренции за ресурсы", – прокомментировал глава британского правительства.
Он добавил, что минимизация выброса парниковых газов позволит сохранить биологическое разнообразие планеты, а также обеспечить безопасность и процветание. По мнению Джонсона, избежать изменения климата не удастся, рано или поздно все страны столкнутся с вызовами в сфере безопасности, спровоцированными этим процессом.
С тем, что изменение мирового климата является "крупнейшей угрозой мировой безопасности, с которой когда-либо сталкивались люди в наше время", согласен и британский телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо. По его словам, мировому сообществу необходимо сплотиться перед лицом глобальной угрозы, поскольку избежать ее уже не получится. Однако минимизировать риски удастся, если действовать быстро.
Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила о наступлении новой климатической эпохи. Об этом свидетельствует меридианальность атмосферной циркуляции.
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