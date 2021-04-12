Власти Москвы заявили, что в городе должно остаться только экологичное производство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский считает, что в Москве должно остаться только экологичное производство.

"В Москве в будущем должны остаться только экологоориентированные производства и бизнес", – отметил он в ходе презентации итогов оценки состояния окружающей среды города.

Ранее сообщалось, что в Москве в течение 30 лет могут появиться водородные автобусы в рамках стратегии по развитию сети экологически чистого транспорта.

Руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов отметил, что Россия, согласно условиям Парижского соглашения по климату, к 2030 году должна сократить выбросы парниковых газов. Новые показатели не должны превышать 70% от уровня 1990 года.