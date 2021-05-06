В ООН сообщили о приближении катастрофы

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в 2020 году температура Земли достигла рекордных значений за три миллиона лет. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов", – отметил Гутерреш.

Он подчеркнул, что концентрация углекислого газа в атмосфере также обновила исторический максимум, превысив доиндустриальный уровень на 148%.

По словам чиновника, человечество уже стоит на краю пропасти и постепенно движется к катастрофическому повышению температуры.

Для предотвращения самых худших вариантов необходимо работать сообща, внедряя в общество идеи чистого и зеленого пути развития, добавил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что все участники климатического саммита заинтересованы в активизации международных усилий по решению проблемы изменения климата.

Он подчеркнул, что от успеха совместных усилий зависит судьба всей планеты, перспективы развития каждой из стран и благополучие населения всего мира.