В Кремле исключили скорое введение в России налога на мясо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В России пока не планируется введение налога на мясо. Об этом написал на своей странице в Facebook спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, который до этого не исключил, что подобный налог может появиться.

"Да, налоговая схема возможна, в первую очередь для стран, которые являются его экспортерами. Налог будет закрепляться в развитие политики углеродного следа на уровне торговли квотами. Для России эта тема неактуальна в ближайшем горизонте", – отметил чиновник и подчеркнул, что речи о налоге для граждан не идет.

По его словам, обсуждение налогов на мясо в мире, вероятно, произойдет после 2025 года, если ускорится процесс глобального потепления. Тогда странам потребуется пересмотреть условия Парижского соглашения по климату. Например, большее внимание может быть уделено сельскому хозяйству, которое также является источником парниковых газов, сказал Песков в ходе интенсива "Архипелаг 2121".

Ранее спецпредставитель президента заявил, что политика учета углеродного следа может распространиться и на животноводство. По его словам, уже через несколько лет россиянам, возможно, придется принять налог на мясо из-за углеродного следа, который оставляет сельское хозяйство, и которое, в свою очередь, ведет к повышению температуры на Земле.

Он также отметил, что климатическая повестка может изменить сферу животноводства и стать причиной развития новых технологий.

