В России могут ввести налог на мясо для сдерживания климатических изменений

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Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что политика учета углеродного следа может распространиться на животноводство. Об этом сообщает ТАСС.

"Нам казалось, что углеродный налог – это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались. По мере того, как температура будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2", – подчеркнул Песков.

По его словам, такая мера может коснуться сельского хозяйства. Уже через несколько лет россиянам, возможно, придется принять налог на мясо.

Кроме того, климатическая повестка может изменить сферу животноводства и стать причиной развития новых технологий.

Ранее стало известно, что российское правительство создаст рабочие группы по адаптации экономики страны к глобальному переходу на альтернативные источники энергии.

В рамках разработки проектов также распределена ответственность между министерствами за климатическую и научную сферы, реструктуризацию предприятий и работу с регионами.