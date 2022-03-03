Внесенный в ГД проект о защите россиян предусматривает кредитные каникулы до 30 сентября

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Внесенный правительством РФ в Госдуму законопроект о защите россиян от недружественных действий иностранных государств предполагает кредитные каникулы до 30 сентября. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Предлагается предоставить гражданам РФ и субъектам среднего и малого предпринимательства возможность вновь обратиться за кредитными каникулами, даже если такая возможность была использована в пандемию. Речь в том числе идет об ипотеке.

"Обращение заемщика, <...> совершенное до 30 сентября 2020 года, не лишает заемщика права на обращение с аналогичным требованием в период с 1 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года", – говорится в законопроекте.

Ранее кабмин внес в ГД пакет законопроектов, содержащих комплекс социально-экономических мер поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций из-за ситуации вокруг Украины. В частности, в документах содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса, в том числе IT-компаний.

Кроме того, вводятся упрощенные условия госзакупок и устанавливаются особенности исчисления МРОТ и прожиточного минимума. Также в рамках законопроекта кабмин сможет проводить в течение этого года дополнительную индексацию страховых пенсий.

Ситуация обострилась после обращения лидеров ДНР и ЛНР к президенту России с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.