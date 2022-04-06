Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро опустился ниже 86 рублей впервые с 18 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

К 18:48 по московскому времени курс евро ускорил падение до 86,62 рубля. Позднее он опустился ниже 86 рублей.

Курс американской валюты опустился на 3,29 рубля – до 80,02 рубля. Такие значения установились на бирже впервые с 23 февраля.

Ранее американский инвестор Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля на фоне введения западных санкций. По его словам, российская валюта отыграла весь свой санкционный удар.

Также инвестор обратил внимание на то, что уровень инфляции в России ниже, чем в странах Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития.

