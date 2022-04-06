Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара опустился до 80 рублей впервые с 23 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс американской валюты расчетами завтра на 18:27 по московскому времени падал на 3,29 рубля – до 80,02.

Ранее главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов выразил мнение, что укрепление рубля, которое наблюдается в последние дни, еще продолжится. Он не исключил, что при жесточайших ограничениях на покупку и резком падении российского импорта доллар может стоить 50 и 30 рублей.

До этого также стало известно, что министерство финансов России впервые исполнило в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед зарубежными держателями на 649,2 миллиона долларов. Уточняется, что это произошло из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте.