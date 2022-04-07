Криптовалюты предложили признать личным имуществом в России

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В России предложили признать криптовалюты личным имуществом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Законопроектом также предполагается отчетность в Федеральной налоговой службе при обороте активов на сумму свыше 600 000 рублей в год.

Аксаков считает, что поправки могут принять в Налоговый кодекс РФ до конца весенней сессии Госдумы.

Ранее первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что криптовалюты могут заместить рубль, если будут массово приобретаться россиянами и станут платежным средством. Отмечается, что собственные вложения банков и других финансовых организаций в криптовалюты многократно увеличат их рыночные риски, а падение курса криптовалют или действия мошенников приведут к появлению реальной угрозы для кредиторов и вкладчиков.

