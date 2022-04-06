В ЦБ назвали криптовалюты финансовой пирамидой

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В Центробанке оценили распространение криптовалюты. С заявлением выступила первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева.

"Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой", – передает ее слова РИА Новости.

Ранее министерство финансов РФ внесло на рассмотрение правительства законопроект о регулировании криптовалют в России. Использование токенов в качестве платежных средств будет по-прежнему запрещено, однако к ним можно будет обращаться как к инвестинструменту. При этом документом предусмотрено разделение инвесторов по категориям и установление порогов вложений.

В свою очередь, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал, что будет с криптовалютой в 2022 году. По словам эксперта, за криптовалютой ничего нет, но у криптохейтеров существует своя логика. Так, чтобы сделать криптовалюту, нужен майнинг, а это потребление реальной стоимости.