Путин предложил повысить пороги крупного ущерба для экономических статей УК РФ

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Владимир Путин предложил увеличить планку крупного и особо крупного ущерба для экономических статей Уголовного кодекса РФ с учетом накопленной инфляции. Об этом президент РФ сообщил на выступлении в рамках Петербургского международного экономического форума.

"У нас давно не менялись параметры определения крупного и особо крупного ущерба, несмотря на накопленную инфляцию. Такое несоответствие нормы закона жизненным реалиям, безусловно, нуждается в пересмотре", – отметил глава РФ.

По его словам, с 2016 и по 2022 год накопленная инфляция равна порядка 50%. Однако параметры оценки ущерба в Уголовном кодексе остались прежними.

Отмечается, что размер ущерба и тяжесть назначаемого наказания осужденному взаимосвязаны. Так, за уклонение от уплаты налогов в крупном размере предполагается наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Если ущерб для казны превысил 45 миллионов рублей – до 6 лет тюрьмы.

Ранее Путин поручил навсегда отказаться от большинства проверок бизнеса в РФ. По его словам, после введения моратория количество плановых проверок организаций снизилось в шесть раз. Это говорит и о зрелости российского бизнеса.

На сегодняшний день, как утверждает президент, нет необходимости проверять всех подряд – должен работать рискориентированный подход.

