Фото: kremlin.ru

Владимир Путин допустил использование Россией наработок США по обезоруживающему удару в целях собственной безопасности. Такое заявление президент РФ сделал на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Российский лидер объяснил, что речь идет о крылатых ракетах, от которых до этого отказалась РФ. Однако теперь, по словам Путина, ракеты есть в РФ.

"И они более современные и более даже эффективные", – цитирует его ТАСС.

До этого президент назвал возможность защиты страны с помощью ядерного оружия фактором сдерживания. По его словам, мнение противника о возможности превентивного удара заставляет РФ задуматься об угрозах в сфере обороны других стран.

Ранее Путин заявил, что РФ рассматривает ядерное оружие как способ защиты страны. Наличие у России ядерного оружия является сдерживающим фактором, который не провоцирует расширение нарастающего в мире конфликта, сообщил он.



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