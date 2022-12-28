США помогают Киеву нацеливаться на места запуска российских БПЛА – СМИ

Фото: Минобороны РФ

США помогают Украине целиться в те места, откуда Россия запускает беспилотники, пишет газета New York Times.

Автор статьи отмечает, что это сложная задача, поскольку российские ВС перемещают места запусков – от футбольных полей до парковок. По его мнению, США делают это в рамках расширенной программы Вашингтона, нацеленной на то, чтобы лишить Иран возможности производить БПЛА и "передавать" их России "для использования на Украине".

Как добавляется в материале, в случае провала администрация Байдена собирается срочно предоставить Киеву средства, которые смогут сбивать беспилотники.

По данным издания, представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме Эдриенн Уотсон подтвердила масштаб этой программы и заявила, что Вашингтон ищет способы борьбы с производством иранских БПЛА.

Западные страны утверждают, что Иран поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза всемирной организации, подчеркивал, что обвинения в адрес Москвы в применении иранских беспилотников на Украине являются надуманными и носят искусственный характер.

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