В МИД РФ заявили, что зерновая сделка не работает из-за саботажа западных стран

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В МИД России заявили, что Запад саботирует выполнение российской части пакета по зерновой сделке, в связи с чем пакет договоренностей не работает. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Главная проблема – саботаж западными странами выполнения Меморандума Россия-ООН. Очевидно, что американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей", – говорится в комментарии МИД.

В ведомстве призвали прекратить "разыгрывать продовольственную карту", отметив, что большая часть зерна из Украины отправляется не в бедные страны, а в Евросоюз по демпинговым ценам. В МИД также обратили внимание на нарастание спекуляций в СМИ с подачи украинских и американских властей по мере приближения окончания второго срока действия "черноморской инициативы".

В частности, в некоторых издания распространяется тезис о том, что инициативу необходимо не только сохранить в имеющихся параметрах: три порта – Одесса, Черноморск, Южный на 120 дней с возможностью продления на такой же срок при отсутствии возражений со стороны России, Турции и Украины – но увеличить по времени и охвату – сразу на год с добавлением дополнительных портов.

Одновременно с этим, отметили в МИД, замалчивается тот факт, что киевский режим продолжает блокировать возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" по сугубо политическим причинам.

Ранее Министерство иностранных дел России посоветовало киевским властям не выдавать свое стремление к прибыли за борьбу с угрозой мирового голода. В ведомстве напомнили, что возражения касательно продления инициативы желающие могут представить к 18 марта.

До этого СМИ сообщали, что Турция и ООН хотят получить от западных стран точные гарантии по выходу аграрной продукции и аммиака РФ на рынки. Отмечалось, что подобные гарантии могут поспособствовать беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы.

США призвали РФ продлить и расширить зерновую сделку

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