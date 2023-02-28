21:22Экономика
Экономист оценил ситуацию с продлением продуктовой сделки
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков прокомментировал ситуацию с возможным продлением зерновой сделки. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Эксперт напомнил о том, что действующее соглашение заканчивается 18 марта. В настоящее время отмечаются проблемы с логистикой, страховкой и оплатой части товаров.
По мнению Чиркова, ООН и в особенности Турция заинтересованы в сохранении сделки. Турция, в частности, зарабатывает на украинских и российских товарах, поэтому настаивает на том, чтобы страны Запада и США соблюдали свою часть соглашения.
"Россия обеспечивает прохождение судов из Украины, но может этого и не делать. Но без этих поставок мир и особенно беднейшие страны будут на грани очень серьезного голода", – предупредил экономист.
Он допустил, что Анкара уже могла получить письменные гарантии от Вашингтона о сопровождении зерновой сделки. Он также предположил, что Штаты не заинтересованы в дальнейшем риске для своего имиджа и могут гарантировать соблюдение условий со своей стороны.
Ранее сообщалось, что переговоры по продлению сроков действия зерновой сделки войдут в активную фазу в ближайшие дни. По информации источника, предстоящий диалог будет непростым.
Новости часа: МИД РФ рассказал о действиях в рамках зерновой сделки
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!