Переговоры по продлению зерновой сделки перейдут в активную фазу в ближайшие дни – СМИ

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В ближайшие дни переговоры по продлению сроков действия зерновой сделки войдут в активную фазу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, предстоящие переговоры окажутся непростыми, однако работа в данном направлении идет.

Ранее в МИД России заявили о манипуляции со стороны ООН и передергивании фактов о черноморской зерновой инициативе.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что сдвигов по выполнению части зерновой сделки, которые касаются продвижения российских сельхозпродуктов и удобрений на мировые рынки, не наблюдается.

По его словам, оценки Россией зерновой сделки и ее реализации "остаются прежними". Вершинин также рассказал, что РФ находится в постоянном контакте с ООН по вопросу экспорта российской сельхозпродукции и настойчиво добивается, чтобы выполнялись все взятые обязательства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы о бесплатных поставках российской сельхозпродукции нуждающимся африканским государствам. Он заявил, что благодаря этому получится улучшить обстановку с вывозом зерна из Украины, при которой на бедные страны Африки приходится всего 14% от общего экспорта.

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