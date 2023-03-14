Зерновую сделку могут продлить на 60 дней при отсутствии форс-мажора – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

Зерновая сделка будет продлена на текущих условиях при отсутствии форс-мажора. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

"При отсутствии форс-мажорной ситуации будет продлена", – сообщил собеседник агентства.

По словам источника, сейчас идут переговоры о сроках. Возможно, сделку продлят на 60 дней.

Помимо этого, как утверждает собеседник агентства, диалог между Россией и ООН в Женеве был конструктивным. Все возражения и замечания РФ были приняты.

Вместе с тем, по словам источника, Турция и ООН продолжают прикладывать усилия по выводу российской продукции и аммиака на мировые рынки в рамках сделки. РФ продолжит контактировать с ЕС в данном вопросе.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что РФ не возражает против продления зерновой сделки после 18 марта, но только не более чем на 60 дней. Россия, по его словам, планирует опираться на эффективность выполнения соглашения по экспорту своей сельскохозяйственной продукции при решении о новом продлении зерновой сделки.



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