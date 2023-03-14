В Киеве заявили, что продление зерновой сделки на 60 дней противоречит соглашению

Фото: ТАСС/AP Photo/Khalil Hamra

Позиция Москвы по продлению зерновой сделки на 60 дней противоречит соглашению с Анкарой и ООН, сообщил украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков в Twitter.

"Соглашение предполагает продление как минимум на 120 дней, поэтому позиция России о продлении сделки только на 60 дней противоречит документу", – указал он.

Министр подчеркнул, что украинские власти будут ждать официальную позицию ООН и Анкары.

По словам источника ТАСС, зерновая сделка не предусматривает специальных механизмов продления, поэтому она продолжит действовать в том же виде и после 18 марта, если стороны не придут к компромиссу.

Собеседник агентства добавил, что пока не получается прийти к соглашению по поводу расширения сделки, поскольку Россия и Украина предлагают разные варианты.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не возражает против очередного продления черноморской зерновой инициативы после 18 марта. Он сказал, что Москва планирует опираться на эффективность выполнения соглашения по экспорту своей сельхозпродукции при решении о новом продлении зерновой сделки.

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