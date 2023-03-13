В МИД заявили, что РФ не возражает против очередного продления "черноморской инициативы"

Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

Россия не возражает против очередного продления черноморской зерновой инициативы после 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на слова замглавы МИД РФ Сергея Вершинина.

"Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней", – сказал замминистра после завершения консультаций с представителями ООН в Женеве.

По словам Вершинина, санкционные послабления для продовольствия и удобрений, которые были заявлены Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном, на деле не работают.

Замглавы российского МИД отметил, что РФ планирует опираться на эффективность выполнения соглашения по экспорту своей сельскохозяйственной продукции при решении о новом продлении зерновой сделки. Вершинин уточнил, что переговоры в Женеве с представителями ООН были подробными и откровенными.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в теме реализации зерновой сделки есть некоторые подвижки, однако у России по-прежнему остается ряд вопросов.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Владимир Путин пока не планирует общаться по телефону с генсеком ООН Антониу Гутерришем относительно продления зерновой сделки.

США призвали РФ продлить и расширить зерновую сделку

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!