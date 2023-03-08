В ООН призвали продлить зерновую сделку после 18 марта

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Договоренности по зерновой сделке следует продлить на период после 18 марта. С подобным предложением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я хочу подчеркнуть важность продления зерновой сделки с 18 марта и работы по созданию условий для максимально возможного использования инфраструктуры экспорта через Черное море в соответствии с целями инициативы", – цитирует Гутерриша ТАСС.

Он также добавил, что экспорт удобрений из Украины и России очень важен для глобальной продовольственной безопасности.

О том, что генеральный секретарь ООН прибыл с рабочим визитом на Украину, стало известно 7 марта. Основой темой встречи с украинским лидером стал вопрос продления зерновой сделки.

Между тем официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что РФ готова и дальше выполнять свою часть договора по зерновой сделке лишь в том случае, если другие ее участники будут следовать обязательствам на равноправной основе.

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