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22 ноября, 23:32

Политика

На парламентских выборах в Нидерландах лидирует крайне правая "Партия свободы"

Фото: 123RF/funlovingvolvo

На парламентских выборах в Нидерландах, предварительно, лидирует крайне правая "Партия свободы" с 35 депутатскими местами. Об этом сообщает издание NOS со ссылкой на первые результаты экзитполов.

Следом за "Партией свободы" идет левый блок GroenLinks-PvdA с 26 депутатскими местами, далее – правящая в стране "Народная партия за свободу и демократию" – 23 места, и партия "Новый общественный договор" – 20 мест.

Ранее сообщалось, что победителем на выборах президента в Аргентине стал крайне правый политик Хавьер Милей, выступающий против вступления страны в БРИКС.

До этого нижняя палата парламента Испании – конгресс депутатов – утвердила решение переизбрать действующего премьера страны, лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса на пост председателя правительства.

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