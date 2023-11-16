Парламент Испании переизбрал Педро Санчеса на пост председателя правительства

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Нижняя палата парламента Испании – конгресс депутатов – утвердила решение переизбрать действующего премьера страны, лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса на пост председателя правительства, пишет ТАСС.



Из 350 парламентариев кандидатуру лидера социалистов поддержали 179 депутатов при необходимых 176 голосах. За него проголосовали и политические фракции, выступающие за независимость Каталонии.

Санчес занимает пост председателя правительства с 1 июня 2018 года. Однако в 2023 году после подсчета всех бюллетеней на всеобщих выборах лидировала оппозиционная правая Народная партия.

Испанский король Филипп VI предложил на данный пост лидера победившей партии Альберто Нуньеса Фейхоо. Однако обе попытки голосования провалились – депутаты не смогли одобрить кандидатуру нового премьера. На первом голосовании за его кандидатуру проголосовали 172 депутата.

Затем король выдвинул на пост премьера кандидатуру Санчеса. Политик ранее уже заявлял о готовности заручиться поддержкой парламента и вновь сформировать социалистическое правительство.

Однако для утверждения ему были важны голоса других прошедших в парламент партий. В первую очередь каталонских, которые поддерживают независимость региона от Испании.