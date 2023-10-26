Партия Качиньского будет пытаться сформировать правительство

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" предпримет попытку создать правительство, пишет ТАСС.

"У "Права и справедливости" самое большое число парламентариев, самое большое число депутатов в Сейме. Мы партия, которая третий раз подряд выиграла выборы", – сказал он.

Однако с учетом оппозиционных сил у партии сейчас меньшинство в парламенте. Оппозиционная "Гражданская коалиция" планирует выдвигать Дональда Туска на пост премьер-министра Польши.

Фактически победивший в коалиции оппозиционных сил Туск является наиболее опытным и влиятельным политиком, у которого есть опыт формирования правительства, а также он обладает большим влиянием на европейском уровне, уверен научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Станислав Кувалдин.

По итогам парламентских выборов в Польше больше всех набрала правящая консервативная партия "Право и справедливость" – 36,8% голосов. На втором месте находится оппозиционная "Гражданская коалиция" с 31,6% голосов, на третьем – центристский блок "Третий путь" с 13%, далее – партия "Левые" и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" с 8,6 и 6,2% соответственно.

Ранее глава польской оппозиции Дональд Туск после оглашения предварительных результатов выборов заявил, что уверен в своей победе. Он также назвал прошедшие выборы концом плохих времен и правления партии "Право и справедливость". Качиньский, в свою очередь, признал, что действительно сомневается в победе своей фракции.