США расширили санкционные списки по РФ и Белоруссии

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Вашингтон расширил санкционные списки по РФ и Белоруссии, добавив в них 13 физических и 20 юридических лиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американский Минфин.

Так, ограничительные меры ввели против граждан Белоруссии, России, а также подданных Бельгии, Нидерландов и Швеции. Кроме того, под санкции подпали:

концерн "Беллесбумпром";

ММЗ имени С. И. Вавилова – управляющая компания холдинга "БелОМО";

ОАО "Зенит-БелОМО";

Научно-производственный холдинг точного машиностроения "Планар";

управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания";

РУП "Белтаможсервис".

Внесли в списки и ряд структур Кипра, Бельгии, Нидерландов и КНР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны мучаются из-за того, что санкции не бьют по России так, как должны были. Кроме того, он указал на то, что РФ сумела извлечь из этих ограничений выгоду.

Он предположил, что западные страны будут продолжать поиск различных вариантов оказания давления на Россию. В связи с этим представитель Кремля призвал сохранять максимальную собранность.



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