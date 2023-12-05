Банки Кипра обязали прекратить рублевые операции из-за угроз США – СМИ

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Кипрские власти обязали местные банки прекратить осуществление всех рублевых операций и ограничить какие-либо отношения с клиентами из России. Об этом пишет газета Politis со ссылкой на источники.

По их данным, это случилось из-за расследования 29 дел о возможном обходе антироссийских санкций. В материале говорится, что для более тщательного рассмотрения случаев вероятного обхода западных ограничений американские власти отправят на Кипр специальную группу из сотрудников ФБР и Минфина.



Они помогут местным властям провести проверку в отношении банков, юридических фирм и бухгалтерских компаний, которые работали с гражданами РФ, уточнили авторы статьи. Так, под подозрение попали случаи ускоренной регистрации в государстве бизнеса с участием россиян.

Поводом для таких проверок стал в том числе опубликованный в ноябре доклад Cyprus Confidential от Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). В документе указывались нарушения санкционного режима в отношении РФ со стороны местных компаний. По данным расследования, предписание банкам о необходимости прекратить все рублевые операции было связано с планами кипрских властей восстановить деловую репутацию государства.

Ранее в СМИ появилась информация, что ряд стран Евросоюза намерены смягчить предложения по ужесточению санкций против Москвы. По словам одного из источников, несколько дипломатических представителей из разных государств ЕС озабочены тем, насколько легальны и реализуемы на практике предложения Еврокомиссии.

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