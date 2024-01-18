Десять человек погибли в результате ракетного удара Пакистана по Ирану

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Десять человек стали жертвами ракетного удара Пакистана по Ирану утром 18 января. Об этом заявил заместитель губернатора иранской провинции Систан и Белуджистан Алиреза Мархамати, передает IRNA.

По его информации, все погибшие были гражданами Пакистана. Ракеты выпустили при помощи БПЛА пакистанской армии.

Он уточнил, что пакистанская армия атаковала три жилых квартала в одном из приграничных сел Ирана тремя дронами около 04:30 утра (05:00 по московскому времени). В ходе нападений убиты около 10 женщин и детей, также разрушены четыре жилых дома.

Мархамати указал, что в настоящее время разведывательные органы и профильные ведомства Ирана пытаются выяснить, как погибшим пакистанцам удалось проникнуть на территорию Ирана и жить незамеченными в этих районах. Власти Ирана проводят расследование целей авиаудара.

Ранее корпус стражей исламской революции (КСИР – элитные подразделения Вооруженных сил Ирана) атаковал базу террористической группировки "Джейш аль-Адль" в Пакистане.

Власти Пакистана заявили, что в результате произошедшего погибли двое детей, еще три девочки получили различные ранения.

После этого Пакистан принял решение отозвать своего посла из Ирана. Затем военные Пакистана ударили по "антипакистанским группировкам" на территории Ирана. Власти провинций Систан и Белуджистан сообщили о звуке взрывов в нескольких районах Серавана.