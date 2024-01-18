Пакистан нанес удары по группировкам на территории Ирана – СМИ

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Военные Пакистана ударили по "антипакистанским группировкам" на территории Ирана. Об этом сообщает AFP со ссылкой на пакистанского чиновника в сфере разведки.

До этого власти провинций Систан и Белуджистан сообщили о звуке взрывов в нескольких районах Серавана, который расположен на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном.

"Я только могу подтвердить, что мы нанесли удары по антипакистанским группировкам боевиков... в Иране", – сообщил собеседник агентства.

Ранее корпус стражей исламской революции (КСИР – элитные подразделения Вооруженных сил Ирана) нанес удары при помощи баллистических ракет и беспилотников по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в провинции Пакистана Белуджистан.

В свою очередь, Пакистан осудил действия Ирана. Там заявили, что в результате произошедшего погибли погибли двое детей, еще три девочки получили различные ранения.

После этого Пакистан принял решение отозвать своего посла из Ирана. После произошедшего пакистанская сторона также отменила контакты с Ираном на высоком уровне.

