Пакистан решил отозвать посла из Ирана после ракетных ударов

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Власти Пакистана приняли решение отозвать посла Мухаммада Мудасира Типу из Тегерана после ракетных ударов Ирана по провинции Белуджистан. Об этом сообщила официальный представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч.

"Мы проинформировали их о том, что Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана и что посол Исламской Республики Иран в Пакистане (Реза Амири Могхаддам), который в настоящее время находится в Иране, пока может не возвращаться (в Исламабад. – Прим. ред.)", – приводит ее слова ТАСС.

Дипломат, комментируя произошедшее, назвала действия Ирана "неспровоцированным и вопиющим" нарушением суверенитета Пакистана. Она заявила, что такой противоправный акт не соответствует принципам и уставам ООН, а также не имеет оправданий.

Более того, глава пакистанского МИД сообщила о праве страны реагировать на незаконный акт. Ответственность за произошедшее ляжет на Иран, подчеркнула дипломат.

После произошедшего Пакистан отменил текущие и предстоящие встречи с представителями Ирана.

Накануне корпус стражей исламской революции (КСИР – элитные подразделения Вооруженных сил Ирана) нанес удары при помощи баллистических ракет и беспилотников по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в провинции Пакистана Белуджистан.

В свою очередь, Пакистан осудил действия Ирана. Там заявили, что в результате произошедшего погибли погибли двое детей, еще три девочки получили различные ранения.

