Глава МИД Ирана заявил, что удар по Иракскому Курдистану не является нападением на Ирак

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Удар военных Ирана по территории Иракского Курдистана не является нападением на Ирак. Он был нацелен на разведку Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна.

"Мы нанесли удар по базе "Моссада" в Иракском Курдистане, и мы поразили ее высокоточными ракетами. Это не означает, что мы нанесли удар по Ираку. Мы нанесли удар по Израилю", – заявил он.

По словам главы ведомства, государство уважает территориальную целостность и суверенитет Ирака. Как уточнил министр, между странами есть соглашение о безопасности, по которому правительство Иракского Курдистана должно обеспечивать безопасность границ.

В ночь на 16 января серия взрывов прогремела в столице Иракского Курдистана Эрбиле, возле консульства США и международного аэропорта. Впоследствии ответственность за баллистические атаки взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР), который входит в состав Вооруженных сил Ирана.

По информации СМИ, при атаках КСИР по Эрбилю погибли четыре человека. Тем не менее среди американских военных и сил коалиции пострадавших нет.

Как заявили в КСИР, атаки по Эрбилю были проведены в ответ на недавние теракты на иранской территории. Иран также взял на себя ответственность за ракетные удары по объектам ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии.