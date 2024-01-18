Временного поверенного Пакистана в Иране вызвали в МИД – СМИ

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Временного поверенного Пакистана в Тегеране вызвали в министерство иностранных дел Ирана в связи с атаками по республике. Об этом пишет Tasnim News Agency.

"После нападения Пакистана ранним утром на приграничную деревню в провинциях Систан и Белуджистан час назад посол Пакистана в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел, чтобы объяснить этот инцидент", – отмечается в статье.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили протест и потребовали объяснений у пакистанских властей.

Ранее корпус стражей исламской революции (КСИР – элитные подразделения Вооруженных сил Ирана) атаковал базу террористической группировки "Джейш аль-Адль" в Пакистане.

Власти Пакистана заявили, что в результате произошедшего погибли двое детей, еще три девочки получили различные ранения.

После этого Пакистан принял решение отозвать своего посла из Ирана. Затем военные Пакистана ударили по "антипакистанским группировкам" на территории Ирана. Власти провинций Систан и Белуджистан сообщили о звуке взрывов в нескольких районах Серавана.

