Лавров заявил, что у России нет желания "угробить" доллар

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Россия не пытается "угробить" американскую валюту, Соединенные Штаты сами перестали поддерживать роль доллара, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Безусловно, мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Не мы хотим угробить доллар. Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема", – приводит ТАСС слова дипломата.

Министр сделал акцент на том, что российская сторона продолжит поддерживать отношения со странами, которые разделяют принципы равноправия и взаимного интереса. Лавров заявил, что именно такое взаимодействие осуществляется между членами Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ, БРИКС и ШОС.

Ранее инвестор Джим Роджерс сообщил, что американский доллар начинает терять лидирующие позиции из-за госдолга США и политики Вашингтона, которая привела к утрате долларом нейтрального статуса. По его словам, даже дружественные США страны задумываются над тем, что к ним могут быть применены рестрикции, как к России.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на дедолларизацию экономики, которая неумолимо происходит на мировом уровне. Он объяснил, что многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют взаимных расчетов.



Страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту – СМИ