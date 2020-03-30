Цена нефти марки WTI упала ниже 20 долларов

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Стоимость нефти марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Цена майских фьючерсов на нефть WTI упала на 8,52% и находится на отметке 19,98 доллара. Цена июньских фьючерсов на марку Brent опустилась на 4,65%, до 26,6 доллара.

Нефтяные трейдеры ранее предположили, что цены могут упасть до пяти долларов за баррель. Такая стоимость может сохраняться как несколько недель, так и до конца года, полагают трейдеры.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, министр энергетики РФ Александр Новак назвал падение нефтяных цен из-за срыва сделки ОПЕК+.

Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, РФ и Казахстан отказались.

Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является "мазохизмом". Он заявил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.

