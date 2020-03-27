Эксперт спрогнозировал падение цен на нефть в ближайшие полгода

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин предполагает, что в ближайшие 2-6 месяцев следует ожидать еще большего падения цен на нефть на мировом рынке, сообщает ИА "НСН".

"Здесь почти в равном положении поставки из России и Саудовской Аравии, и мы видим, раз уж отказываются от саудовской нефти, которая дешевле российской с огромными скидками, то значит, ранее эти же самые покупатели отказались и от российской нефти", – отметил эксперт.

Он уточнил, что речь идет о мгновенных поставках, неоговоренных длительными соглашениями. При этом по долгосрочным контрактам нефть продолжает поступать по нефтепроводам и танкерами. Однако емкости нефтехранилищ, в том числе стратегические, во многих странах сейчас на пределе.

"По разным оценкам полное заполнение можно ожидать в течение 2-6 месяцев. Так, в США положение лучше, там больше этих хранилищ, также сооружают временные. Но в других странах этого не происходит", – отметил Крутихин.

Он полагает, что заполнение хранилищ спровоцирует еще большее снижение цен на сырье. При этом себестоимость российской нефти делает ее неконкурентоспособной в сложившихся обстоятельствах.

Эксперт ссылается на прогнозы, по которым возможно снижение цен на нефть до 10 долларов за баррель. И сейчас некоторые страны предлагают схожие цены.

"Главное, конечно, не предложение, а спрос. По предложению тут идет серьезная конкурентная борьба, и тех, у кого нефть дороже, будут постепенно с этого рынка вытеснять", – сообщил Крутихин, подчеркнув, что Россия находится не в выгодном положении.

Он уточнил, что себестоимость российской нефти, когда она погружена в танкеры, а не находится у устья скважины, – около 42 долларов за баррель.

Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия после провала сделки ОПЕК+ снизили цены на нефть. По данным СМИ, такая политика направлена на ослабление позиций России.

Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, РФ и Казахстан отказались.