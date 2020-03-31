Стоимость российской нефти упала до 13 долларов за баррель

Фото: depositphotos/carloscastilla

Цена нефти российской марки Urals в Северо-Западной Европе опустилась до 13 долларов за баррель, следует из данных агентства Argus Media.

Этот показатель снизился по сравнению с пятничным, 27 марта, на 3,2 доллара. При этом скидка за баррель Urals установлена на отметке 4,75 доллара. Такого низкого значения не было с 2008 года.

Стоимость баррели Urals при поставке в Средиземноморье упала до 15,25 доллара, что является абсолютным минимумом с июня 1999 года.

Вместе с тем сообщается, что фьючерсы на нефть Brent на бирже ICE стали расти. Этому способствовали известия о возможных действиях Москвы и Вашингтона по стабилизации топливного рынка.

Накануне цена на нефть марки Brent опустилась до уровня марта 2002 года. Стоимость фьючерсов на поставки в июне 2020 года на лондонской бирже ICE составила 21,82 доллара за баррель.

По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, нестабильность в нефтяном секторе на фоне коронавируса будет сохраняться и дальше.

Цены на нефть начали ползти вниз после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+. Стороны не смогли договориться по поводу ограничений добычи топлива.

