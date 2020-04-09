Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки

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Саудовская Аравия готова сократить добычу максимум на 4 миллиона баррелей в сутки, но только с уровня апреля, когда была достигнута рекордная отметка в 12,3 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

В Минэнерго РФ ранее заявили, что Россия согласна ограничить добычу на 14% от уровня первого квартала 2020 года, или на 1,6 миллиона баррелей в сутки.

В четверг, 9 апреля, пройдут переговоры министров ОПЕК+ в формате видеоконференции. Нефтедобывающие страны обсудят возможные действия на рынке.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии.

В результате страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти, в то время как мировой спрос на нефть резко упал из-за эпидемии коронавируса.