РФ импортировала 37 миллионов медицинских масок из Китая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия за неделю приобрела у Китая 37 миллионов медицинских масок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

"Мы дополнительно завезли за неделю 37 миллионов масок из Китая. Приобрели у коллег, это было непросто, но нам отдали приоритет, мы в приоритете как страна", – заявил руководитель ведомства.

По словам Мантурова, контракт подразумевает поставку еще 55 миллионов штук индивидуальных средств защиты. В течение ближайшей недели в страну привезут примерно 3 миллиона масок.

За счет текущей закупки в министерстве рассчитывают покрыть дефицит в медицинских учреждениях, службах и ведомствах по регионам Российской Федерации.

Как ранее заявил генеральный директор юридического агентства IQ Technology Дмитрий Козлов, объем спекуляций на продаже медицинских масок в прошлом месяце превысил 400 миллионов рублей.

