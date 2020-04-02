Объем спекуляций на продаже масок превысил 400 млн

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Объем спекуляций на продаже медицинских масок в прошлом месяце превысил 400 миллионов рублей, сообщает "Газета.ру".
По словам генерального директора юридического агентства IQ Technology Дмитрия Козлова, был проведен анализ совокупного объема предложений, после чего его сравнили со средней рыночной ценой, установленной в прошлые годы.
Оказалось, что два года назад стоимость одной маски составляла порядка 7,3 рубля, в прошлом году ее цена выросла до 8,7 рубля. В нынешнем году одну медицинскую маску можно было приобрести уже за 77,81 рубля.
Отмечается, что завышением цены обычно занимаются перекупщики или небольшие частные фирмы, после чего стоимость товаров взлетает в несколько раз.
Нелегальные продавцы наживаются на медицинских масках
"Многие не используют слово маски – пишут "средства защиты" и так далее. Самая дорогая маска продавалась по 750 рублей за штуку", – поясняет Козлов.
Ранее к продаже защитных масок подключились и российские звезды. "Дизайнерские" аксессуары стали предлагать в Сети по неприлично завышенным ценам. Стоимость за одну штуку доходила до 3 тысяч рублей.
В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора рассказали, как правильно пользоваться медицинскими масками. Сообщалось, что многоразовые средства защиты необходимо подвергать специальной обработке. При этом любую маску советовали менять каждые 2–3 часа.
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