В ФАС сообщили о дефиците масок в ряде регионов России

Фото: ТАСС/Максим Слуцкий
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили о дефиците медицинских масок в ряде регионов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
"Проблема с масками существует в нашей стране и не только в нашей стране... Сейчас рост производства действительно очень существенный в нашей стране. Вместе с тем в отдельных регионах существует дефицит масок", – сказал глава ФАС.
Он добавил, что в настоящее время все предприятия, которые производят медицинские маски, перевели на трехсменный режим работы. Они работают в том числе и ночью, чтобы нарастить объемы поставок. При этом Артемьев заверил, что в ближайшее время проблема с дефицитом будет решена.
Он также сообщил, что ведомство контролирует цены на тесты и оборудование для лечения коронавируса в РФ. Он добавил, что весь процесс поставки медицинского оборудования и различных тест-систем находится на контроле Минздрава и ФАС.
"Поскольку любой поставщик на рынке – в данном случае вот этих медицинских изделий – в данном случае является практически монопольным, ФАС следит за этим, будет за этим следить", – сказал глава ведомства.
В начале марта ФАС начала проверку 41 оптового продавца масок на наличие ценового сговора. Антимонопольная служба анализировала данные не только на предмет возможного завышения цен, но и по координации обращения товара на рынке.
19 февраля стало известно, что ФАС России зафиксировала дефицит медицинских масок в Москве и Карачаево-Черкесии. В материалах ФАС отмечалось, что под дефицитом подразумевается нехватка масок более чем в 50% обследованных аптечных организаций региона.
В январе ведомство зафиксировало рост розничных цен на медицинские маски почти во всех российских регионах. В ведомстве заявили, что в случае обнаружения нарушения со стороны производителей или оптовиков антимонопольной службой будут применены все необходимые меры, в том числе "очень жесткие наказания за картель".
В свою очередь, в пресс-службе Минпромторга заявили, что российские швейные предприятия начали шить многоразовые маски. По словам главы министерства Дениса Мантурова, в стране почти ежедневно запускают новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты.
Он добавил, что маски уже начали поступать в аптеки. Кроме того, в Россию дополнительно завезли 25,5 миллиона медицинских масок.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Всего в мире, по данным ВОЗ, заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России зарегистрировано 840 человек с коронавирусом.
Нужно ли носить медицинскую маску здоровым людям
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