Эксперты опровергли распространенные мифы о коронавирусе

Информации вокруг опасного коронавируса гуляет много. Иногда фейки делают COVID-19 опаснее, чем он есть на самом деле, и порой провоцируют панику, которая пагубно влияет на весь процесс борьбы с эпидемией. А некоторая информация, наоборот, заставляет пользователей расслабиться и пренебрегать простыми, но эффективными мерами профилактики коронавируса. Доверять всему, что пишут "продвинутые" пользователи и "диванные эксперты", не стоит. Мы собрали самые популярные мифы о коронавирусе и проверили их подлинность с помощью экспертов. Рассказываем, каким слухам из интернета не стоит доверять.

Переболеет большая часть планеты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Сети существует множество предсказаний и прогнозов от различных экспертов о том, что коронавирусом предстоит переболеть минимум половине населения Земли. Такое мнение высказывали даже эксперты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сообщения быстро распространились в Сети и даже начали вызывать панику среди населения.

Клинический вирусолог Георгий Викулов не считает подобные опасения на сто процентов обоснованными. "Этот прогноз основан на данных искусственного интеллекта, который уже не раз ошибался. В Китае отмечается сокращение заболеваемости. В Индии небольшая заболеваемость, например", – заявил специалист в беседе с Москвой 24.

Подобной позиции придерживается и доктор медицинских наук, профессор и вирусолог Анатолий Альштейн: настолько широкое распространение коронавируса удастся предупредить, если все страны будут относиться серьезно к угрозе, исходящей от COVID-19. "К тому же организм человека к вирусу приспособится, вирус приспособится к организму, и течение болезни вскоре станет легче", – добавил эксперт в беседе с Москвой 24.

В то же время главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева в беседе с Москвой 24 заявила: потенциально переболеет очень много людей.





Ольга Ткачева главный гериатр Минздрава РФ Во-первых, даже сейчас мы не знаем истинный процент переболевших, потому что дети и молодые люди, например, могут переносить заболевание легко, практически без симптоматики. Поэтому уже сегодня точная цифра может быть выше.

По словам Ткачевой, мир сможет спокойно жить дальше с коронавирусом. "Это очередная острая респираторная вирусная инфекция, к которой мы приспособимся и которая приспособится к нам и не будет столь опасной", – заявила эксперт, хотя и добавила: информацию о том, что две трети населения переболеет COVID-19, ни подтвердить, ни опровергнуть она не может.

Маленькие дети не болеют коронавирусом

Фото: AP/Petr David Josek

Подоабный миф гулял по просторам Сети довольно долго, пока в СМИ не стала появляться информация о зараженных COVID-19 детях разных возрастов во многих уголках мира. А недавно стало известно, что и в Москве среди носителей коронавирусной инфекции есть ребенок.

"Дети, конечно, могут заразиться коронавирусом, у них даже могут проявляться симптомы заболевания", – подтвердил в беседе с Москвой 24 Альштейн. При этом специалист отметил, что для детей COVID-19 не так опасен.

"Дети болеют в меньшей степени. Когда вирус попадает в организм, он связывается с рецептором, с определенным белком, который отвечает за то, что клетка может адаптироваться в организме. У детей этот белок образуется в меньшем количестве. Поэтому дети менее восприимчивы к этому вирусу, и в таких случаях он не дает особых осложнений. А вот с возрастом концентрация этого белка в организме человека увеличивается", – объяснил вирусолог.

Вирус витает в воздухе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Среди фейков, распространяющихся в Сети, есть также информация о том, что коронавирусом на данном этапе можно заразиться даже без контакта с носителями инфекции. Якобы вирус витает в воздухе, а значит, выходить на улицу опасно в принципе.

"Это не так, – возразил Альштейн. – Так, чтобы просто шли по улице, дышали свежим воздухом, а в вас проникал вирус, – это миф".

"Заразиться можно контактным путем. Больной человек чихнул, вирус у него выделился, попал на руки, с них попал на какие-то предметы. Потом другой человек трогает эти предметы, а затем тянет руки к себе в рот, в нос или в глаза – и вот так и заражается", – рассказал собеседник сайта.

Тем не менее это не значит, что людям, прибывшим из-за границы или контактировавшим с заболевшими, можно расслабиться, нарушить режим самоизоляции и спокойно гулять по улицам. Период инкубации коронавируса может достигать 14 дней.

Вирусолог добавил: возможны случаи заражения от людей без явных симптомов заболевания – когда болезнь в организме человека находится в инкубационном периоде. "При многих болезнях такие вещи не происходят, но при коронавирусной инфекции действительно есть такие данные – о том, что человек в конце инкубационного периода становится заразным. Так что это не исключено", – заключил вирусолог.

Домашние животные – разносчики коронавируса

Фото: AP/Kin Cheung

Не так давно китайские специалисты подтвердили факт заражения коронавирусом домашней собаки от ее хозяйки. Следом пошли разговоры и версии экспертов о том, что возможен и обратный процесс: инфицированные питомцы якобы могут также заражать людей и быть разносчиками уханьской заразы.

"Домашние животные не смогут стать переносчиками этого вируса", – заявил Альштейн. "Если животное заразилось, в его организме не будет происходить размножения вируса так, как оно происходит в организме человека, к которому этот вирус уже адаптировался. Обратный обмен маловероятен", – пояснил специалист.

COVID-19 передается через укусы комаров

Еще один миф, появившийся в Сети: лекарства от малярии могут быть эффективными в борьбе с коронавирусом.

"Новый коронавирус – респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей пациента при кашле или чихании, а также капель слюны и выделений из носа", – напомнил вирусолог Викулов.

Маски стопроцентно спасают здорового человека

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Это не так, – рассказал Альштейн. – Маски бывают разных конструкций. Если она, например, хорошо прилегает и сделана из достаточно плотной ткани, то такая может в какой-то мере защищать здорового от больного. Ношение масок не вызывает особых возражений, однако никаких гарантий это не дает".

В то же время он вновь напомнил, что ношение масок показано инфицированным людям. "Если больной вынужден передвигаться, если в семье кто-то заболел, маска строго показана. Когда человек выдыхает, чихает или кашляет, слюна летит в разные стороны, но частицы вируса задерживаются на маске, что служит безопасности окружающих", – добавил Альштейн.

Хронический коронавирус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация о том, что COVID-19 может перерасти в хроническое заболевание не новость. Такая гипотеза основана на случаях повторного заражения инфекцией в Китае.

"На данный момент никаких точных доказательств этому я не встречал", – заявил Альштейн. По его словам, повторное заболевание коронавирусом может быть связано и с другими факторами.

"У людей, переболевших дважды, может быть возобновление инфекции, которая была в организме. Пациентов могли просто не долечить. А кто-то мог просто заново заразиться – именно еще раз. Хроническую инфекцию трудно вывести из организма, она может быть активной месяцами и годами. Ничего такого про коронавирус мы пока не знаем", – объяснил собеседник сайта, хотя и добавил, что исключить на сто процентов такое развитие событий в будущем тоже пока нельзя. На данный момент COVID-19 еще недостаточно изучен.

Предупредить коронавирус лекарствами

Многие эксперты разных стран, в том числе и ВОЗ, неоднократно говорили об отсутствии каких-либо профилактических средств в рамках борьбы с коронавирусом. Тем не менее информация о разных видах таблеток гуляет по Сети, а кое-какие недобросовестные продавцы уверяют покупателей в существовании панацеи.

"Еще раз и еще раз повторю: против коронавируса никакого надежного и работающего средства пока нет. Единственная профилактика – это рекомендации ВОЗ и российских медиков, а также укрепление иммунитета", – заявил Альштейн.

"В настоящее время только осуществляются клинические исследования специфических лекарственных противовирусных средств против коронавируса", – добавил Викулов.

Антибиотики убивают COVID-19

Такой миф тоже гуляет на просторах интернета, несмотря на убеждения специалистов. "Антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции или бактериальные осложнения вирусных инфекций. При развитии пневмонии, например, госпитализированным с инфекцией коронавируса могут назначаться антибиотики для лечения", – объяснил Викулов и добавил, что для борьбы именно с коронавирусом никаких специализированных лекарств пока нет.

Летом эпидемия закончится

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Это самый приятный в сложившейся ситуации миф, который к тому же не настолько безнадежен, как остальные.

"Надежда на это есть. Дело в том, что вирусам менее комфортно в тепле, потому что в таких условиях они быстрее разрушаются. Но это не объяснение тому, что летом меньше подобных эпидемий бывает. Дело скорее в том, что иммунная система человека летом более крепкая – из-за солнца, из-за большого количества витаминов. И, как правило, такого рода простудные инфекции ослабевают, но не исчезают полностью", – рассказал Альштейн.

"Есть надежда, именно надежда, что летом заражения резко уменьшатся или прекратятся полностью. Также есть надежда на изменчивость самого вируса: он может постепенно ослабеть и уже не вызывать тяжелого течения болезни, которое бывает у некоторых пациентов. Так обычно бывает с подобного рода инфекциями. Но сказать, что это факт, нельзя. Лето еще не наступило, и что будет, мы пока не знаем", – заключил собеседник сайта.

По данным ВОЗ, на текущий момент количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, из них более 8,7 тысячи человек скончалось. Согласно информации на 20 марта, в России зафиксировали более 200 случаев. 9 человек уже выписали из больницы.

Профилактика коронавируса: избегать поездок в страны, где регистрируются случаи новой коронавирусной инфекции;

избегать контактов с людьми, имеющими признаки простуды и ОРВИ;

избегать мест массового скопления людей;

мыть руки с мылом или протирать их влажными гигиеническими салфетками;

не прикасаться к лицу и глазам невымытыми руками;

не прикасаться к ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных местах;

ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия;

надевать одноразовые медицинские маски в людных местах и транспорте;

проветривать помещение, в котором находитесь;

делать влажную уборку в помещении;

вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физическими упражнениями.