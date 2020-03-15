У трех заболевших в Москве первый результат на коронавирус отрицательный

Фото: Агентство «Москва»/Софья Сандурская
В Москве зафиксировано 33 случая заболевания коронавирусной инфекцией. У трех пациентов получены первые отрицательные результаты анализов на коронавирус, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, если последует повторный отрицательный результат при следующем тесте, это будет означать выздоровление и скорую выписку.
Еще 14 человек идут на поправку – наблюдается ослабление симптомов, температура не поднимается выше 37 градусов, состояние удовлетворительное.
Пациенты находятся в медицинском комплексе в Коммунарке, а также в первой и второй инфекционных больницах. Еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, ребенок, находится в больнице имени Башляевой.
Он является только носителем вируса. Вместе с ним находится мама, у которой коронавирус не подтвердился.
Ракова напомнила, что первый заболевший был выписан из больницы после полного выздоровления 7 марта.
Ранее из больницы в Коммунарке выписали 52 человека, у которых не подтвердился коронавирус. Все из них были лицами, контактировавшими с заболевшими или имели легкие симптомы ОРВИ по возвращении из-за границы.
Все пациенты прошли наблюдение в течение 14 дней с отрицательными анализами на коронавирус. Им оказывался комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Сейчас они полностью здоровы.
В субботу в России зарегистрировали 14 случаев коронавирусной инфекции у россиян, девять – в Москве, один – в Московской области, один – в Санкт-Петербурге, один – в Калининградской области, два – в Кемеровской области.
При этом три случая не являются завозными – зараженные контактировали с ранее заболевшими уже внутри страны. Остальные заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария).
Всего в России зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции, из них два – у граждан КНР, 56 – у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, один – у гражданина Италии. Двое китайцев, четверо россиян, в том числе трое, эвакуированные ранее с круизного лайнера Diamond Princess, выписаны после выздоровления.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: