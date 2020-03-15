У трех заболевших в Москве первый результат на коронавирус отрицательный

Фото: Агентство «Москва»/Софья Сандурская

В Москве зафиксировано 33 случая заболевания коронавирусной инфекцией. У трех пациентов получены первые отрицательные результаты анализов на коронавирус, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, если последует повторный отрицательный результат при следующем тесте, это будет означать выздоровление и скорую выписку.

Еще 14 человек идут на поправку – наблюдается ослабление симптомов, температура не поднимается выше 37 градусов, состояние удовлетворительное.

Пациенты находятся в медицинском комплексе в Коммунарке, а также в первой и второй инфекционных больницах. Еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, ребенок, находится в больнице имени Башляевой.

Он является только носителем вируса. Вместе с ним находится мама, у которой коронавирус не подтвердился.

Ракова напомнила, что первый заболевший был выписан из больницы после полного выздоровления 7 марта.

Ранее из больницы в Коммунарке выписали 52 человека, у которых не подтвердился коронавирус. Все из них были лицами, контактировавшими с заболевшими или имели легкие симптомы ОРВИ по возвращении из-за границы.

Все пациенты прошли наблюдение в течение 14 дней с отрицательными анализами на коронавирус. Им оказывался комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Сейчас они полностью здоровы.

В субботу в России зарегистрировали 14 случаев коронавирусной инфекции у россиян, девять – в Москве, один – в Московской области, один – в Санкт-Петербурге, один – в Калининградской области, два – в Кемеровской области.

При этом три случая не являются завозными – зараженные контактировали с ранее заболевшими уже внутри страны. Остальные заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария).

Всего в России зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции, из них два – у граждан КНР, 56 – у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, один – у гражданина Италии. Двое китайцев, четверо россиян, в том числе трое, эвакуированные ранее с круизного лайнера Diamond Princess, выписаны после выздоровления.