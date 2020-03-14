Девять новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве

19:16
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В столице выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом. Все заразившиеся в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве подтверждено еще 9 случаев коронавирусной инфекции. Всего в столице выявлено 33 случая", – говорится в сообщении.
Отмечается, что среди заболевших есть трое несовершеннолетних. С 10 марта были закрыты классы этих учащихся. В настоящий момент на карантин закрыты здания, в которых они обучались.
В столице приняты меры, чтобы не допустить распространение коронавируса. На входе в поликлиники посетителям измеряют температуру и выдают медицинские маски.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, в который войдут члены уже работающего оперативного штаба, комиссии по устойчивости экономической ситуации в стране, а также руководители регионов страны.
Премьер призвал россиян, которые планировали ехать за границу, минимизировать все поездки.
В Москве отменены все массовые мероприятия, на которых численность участников превышает показатель в 5 тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Московской области.
С 16 марта Россия ограничивает пассажирские воздушные перевозки со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией. Останутся лишь полеты в столицы государств и чартеры до полного вывоза россиян на родину. Регулярные рейсы будут осуществляться через терминал F Шереметьево.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Первые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.
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