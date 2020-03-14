На входе в поликлиники столицы измеряют температуру и выдают медицинские маски

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На входе в поликлиники столицы посетителям измеряют температуру и выдают медицинские маски, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Депздрава.

Как уточняется, температуру измеряют бесконтактным способом.

"Несмотря на то, что процедура занимает всего несколько секунд, это позволяет эффективно разделить потоки пациентов с признаками ОРВИ и гриппа, от тех, кто пришел в поликлинику в связи с другими заболеваниями или за консультацией", – говорится в сообщении.

В свою очередь, для посетителей с повышенной температурой тела, а также признаками ОРВИ и гриппа, везде, где возможно, предусмотрен отдельный вход в медучреждение, либо организована маршрутизация, которая максимально снижает контакт здоровых и больных пациентов.

Также в поликлиниках усилена выездная служба. Дополнительно работают врачи профилактических отделений, а также молодые специалисты.

С 16 марта Россия ограничивает пассажирские воздушные перевозки со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией. Останутся лишь полеты в столицы государств и чартеры до полного вывоза россиян на родину. Регулярные рейсы будут осуществляться через терминал F Шереметьево.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Заражено свыше 132 тысяч человек в 123 странах и зарубежных территориях. Большинство выздоровело, свыше 5 тысяч скончалось.