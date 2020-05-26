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Общество

11:39

Переносящие опасные вирусы комары атаковали Ибицу

общество происшествия за рубежом

Фото: depositphotos/dabjola

На испанском острове Ибица зафиксировано нашествие комаров, являющихся переносчиками множества опасных вирусов. В частности, эти насекомые разносят денге, желтую лихорадку, чикунгуньи и лихорадку Зика, сообщает "Газета.ру".

В настоящее время на Ибице популяция комаров в 4 раза превышает показатели прошлых лет. Местные специалисты заявляют, что насекомые могут размножаться в бассейнах, поскольку из-за введенного карантина их перестали должным образом хлорировать.

Отмечается, что на острове были выявлены как толпища обычных комаров, так и "тигровых" вида Aedes albopictus. И если первые представляют опасения лишь своим количеством, то вторые являются более опасными для населения.

Ранее эпидемиолог рассказал, следует ли опасаться переноса COVID-19 комарами. Представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас выразил убеждение, что эти насекомые не могут быть разносчиками инфекции, однако точных данных на этот счет не привел.

Может ли коронавирус передаваться через укусы комаров

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