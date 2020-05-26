Переносящие опасные вирусы комары атаковали Ибицу

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На испанском острове Ибица зафиксировано нашествие комаров, являющихся переносчиками множества опасных вирусов. В частности, эти насекомые разносят денге, желтую лихорадку, чикунгуньи и лихорадку Зика, сообщает "Газета.ру".

В настоящее время на Ибице популяция комаров в 4 раза превышает показатели прошлых лет. Местные специалисты заявляют, что насекомые могут размножаться в бассейнах, поскольку из-за введенного карантина их перестали должным образом хлорировать.

Отмечается, что на острове были выявлены как толпища обычных комаров, так и "тигровых" вида Aedes albopictus. И если первые представляют опасения лишь своим количеством, то вторые являются более опасными для населения.

Ранее эпидемиолог рассказал, следует ли опасаться переноса COVID-19 комарами. Представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас выразил убеждение, что эти насекомые не могут быть разносчиками инфекции, однако точных данных на этот счет не привел.