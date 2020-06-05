Более 60% месячной нормы осадков выпало в столице за четыре дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За первые четыре дня июня в столице выпало 64% месячной нормы осадков, сообщает Гидрометцентр РФ

С 1 июня выпал 51 миллиметр осадков при норме за месяц в 80 миллиметров.

За прошедшие сутки в городе выпало около половины месячной нормы осадков. Их прирост за ночь достиг 22 миллиметров.

Метеорологи прогнозируют, что дожди с грозами сохранятся в столичном регионе до конца недели, но при этом температура будет стремительно увеличиваться. К воскресенью столбики термометров могут подняться до +27 градусов.

Июнь начался в Москве с проливных дождей. Из-за непогоды городские службы переведены в усиленный режим работы, они оперативно устраняют последствия ливневых дождей. В общей сложности задействованы 470 бригад.

Главное управление МЧС по Московской области оповестило граждан, что до 5 июня в регионе сохранится угроза формирования паводков на реках и затопления понижений рельефа. В МЧС напомнили, что в случае необходимости можно позвонить по телефону доверия +7 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения 01, с мобильного – 101.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что июльскую хорошую погоду можно будет ожидать и в начале следующей недели.

