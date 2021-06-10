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Наука

16:36

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Почему ученые официально признали воды Антарктики пятым океаном

Открыли уже открытое: появится ли на географических картах новый океан
наука

Национальное географическое общество (National Geographic Society), одна из крупнейших научных и образовательных организаций США, официально признало наличие на Земле пяти океанов. Это произошло 8 июня, во Всемирный день океанов. К Индийскому, Атлантическому, Тихому и Северному Ледовитому теперь добавлен Южный (он же Антарктический) океан. Где проходят границы "нового" океана и почему это решение приняли только сейчас – в материале нашего научного обозревателя Николая Гринько.

Фото: depositphotos/Denis Burdin

Отныне под Южным океаном картографы будут подразумевать воды, окружающие Антарктиду и простирающиеся до 60 градусов южной широты. Правда, за исключением пролива Дрейка и моря Скоша, которые по официальной классификации относятся к южной части Атлантического океана. Однако Национальное географическое общество отмечает, что Южный океан уже был признан Советом США по географическим названиям в 1999 году, а совсем недавно – и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Если границы других океанов определяются в основном континентами, которые их ограждают, Южный океан определяется Антарктическим циркумполярным течением. Его ширина около 2 500 000 километров, оно огибает весь материк, пересекая все меридианы Земли. Течение захватывает воды Атлантического, Тихого и Индийского океанов, создавая глобальную циркуляционную систему, которая переносит тепло по планете. Холодная и плотная вода, которая опускается на дно у Антарктиды, также способствует накоплению углерода в глубинах океана. Таким образом, Южный океан оказывает огромное влияние на климат Земли.

Конечно, на первый взгляд деление океанских вод планеты кажется чисто условным. В самом деле, Мировой океан – это один гигантский водоем (если его можно так назвать), омывающий все материки Земли. Четких физических границ в нем, за исключением береговой линии, не существует, течения беспрепятственно переносят огромные массы воды на большие расстояния. Но, с другой стороны, сложно отрицать, что, например, Индийский океан очень сильно отличается от Северного Ледовитого. Они расположены в совершенно разных климатических зонах, у них различается температура и химический состав воды, а уж с биологической точки зрения это и вовсе две обособленные экосистемы: рыбы, морские растения и животные из одного просто не способны выжить в другом.

Всегда было принято разделять Мировой океан на четыре отдельных океана, поскольку их характеристики имеют множество отличий. Но исследователи уже очень давно отмечали, что у вод, омывающих наш самый южный континент, такое количество особенностей, что для них давно пора бы выбрать собственное название.

Фото: depositphotos/Denis Burdin

Но экологическое разделение – не единственная причина. National Geographic решил обозначить воды Антарктики как самостоятельный океан (а не просто южные части Атлантического, Индийского и Тихого океанов), чтобы привлечь внимание к этим водам и способствовать их сохранению.

Сегодняшние глобальные климатические изменения воздействуют на этот район едва ли не сильнее, чем на остальные зоны планеты. Ледяной щит Антарктиды тает, от него откалываются айсберги. Они несут с собой огромное количество пресной воды и органику, которая тысячелетиями была заморожена во льдах. Все это влияет на экосистему, пусть даже биоразнообразие Южного океана не может поспорить с остальными. Тем не менее здесь обитает множество эндемических видов, не встречающихся в других местах, и их существование находится под угрозой.

National Geographic считает, что, обособив Южный океан, человечество сможет защитить его или хотя бы обратить больше внимания на проблемы этого района Мирового океана. И в конце концов множество подобных мер должно привести к улучшению экологического здоровья Земли. Хотя...

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Гринько Николай

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